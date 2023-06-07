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عربي-دولي

الانتخابات الكويتية.. 10 وجوه جديدة وتراجع للمرأة

Lebanon 24
07-06-2023 | 06:00
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نشرت صحيفة "القبس" الكويتية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء في البلاد، مشيرة إلى تقدم 10 وجوه جديدة إلى المقاعد البرلمانية في حين تحدثت عن تراجع للمرأة في البرلمان.

وقالت الصحيفة إن نسبة التغيير في تركيبة مجلس الأمة بلغت %24 عن تشكيلة المجلس المبطل 2022.
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وأسفرت النتائج عن صعود 10 وجوه جديدة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر، وحفاظ وجوه شبابية في المجلس المبطل على مقاعدها، فيما خسرت المرأة مقعدا من أصل مقعدين في المجلس المبطل.

وعاد إلى المقاعد النيابية 25 نائبا من المجالس السابقة، كما تمكن 12 عضوا مبطلين فازوا في أمة 2022 لأول مرة من الحفاظ على مقاعدهم. وارتفعت عتبة النجاح في الدوائر الخمس عن الانتخابات الماضية.

وحافظت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" على مقاعدها بواقع 3 مقاعد أساسية، وذلك بفوز النواب أسامة الشاهين وحمد المطر وعبدالعزيز الصقعبي، كما فاز المقرب من الحركة فلاح الهاجري.

وبخسارة عضو المجلس المبطل 2022 عالية الخالد، خسرت المرأة مقعدا من أصل مقعدين، لتصبح النائبة جنان بوشهري الوجه النسائي النيابي الوحيد في أمة 2023. (روسيا اليوم)    
المصدر: روسيا اليوم
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