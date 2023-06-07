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رئيس الوزراء البريطاني يصل واشنطن في زيارة رسمية

Lebanon 24
07-06-2023 | 05:45
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وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن في زيارة تستمر يومين، سيبحث خلالها مع الرئيس الأميركي جو بايدن دور المملكة المتحدة في التنظيم العالمي للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وسيلتقي سوناك بايدن في البيت الأبيض لإعادة تأكيد دعمهما الثابت لأوكرانيا، بعد تدمير سد رئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية في جنوب البلاد، تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنه.
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كما يسعى سوناك إلى تحسين العلاقات مع واشنطن التي تراجعت في عهد سلفيه بوريس جونسون وليز تراس.

وفي ما يتعلق بإدارة تطوير الذكاء الاصطناعي، يود سوناك أن تكون لندن مقر الهيئة العالمية المنظمة في هذا المجال، حسب ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وتجري الولايات المتحدة مناقشات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الالتزام الذي تعهد به قادة مجموعة السبع في نيسان الماضي، للعمل من أجل "استخدام مسؤول" لهذه التكنولوجيا.
المصدر: الجزيرة
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