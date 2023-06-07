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عربي-دولي

مصر تعيد الحج البري للسعودية بعد 25 عاما على أكبر كارثة في تاريخها

Lebanon 24
07-06-2023 | 07:00
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كشف رئيس الإدارة المركزية لميناء نويبع في مصر ياسر العاصي، عن عودة الحج البري مرة أخرى هذا العام لمصر بعد توقفه 25 عاما منذ حادث عبارة السلام الكارثي.

وأوضح أنه تم السماح هذا العام بأول رحلة حج بعد 25 عام منذ حادثة عبارة السلام الشهيرة التي غرقت عام 1998، وستكون أول رحلة 12 حزيران بعدد 4000 حاج.
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وكانت عبارة "السلام 98" المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، وتقل 1200 راكب غالبيتهم من العمالة المصرية التي تعمل بالخليج، قد تعرضت للغرق، ما أسفر عن وفاة 1000 شخص. (روسيا اليوم) 
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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