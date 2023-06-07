Advertisement

عربي-دولي

صحيفة ألمانية: الغرب يقرر متى تبدأ المفاوضات وليست كييف

Lebanon 24
07-06-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1075128-638217418211790509.jpg
Doc-P-1075128-638217418211790509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المحلل السياسي كريستوف شيلتز في مقالة لصحيفة Die Welt الألمانية، إن قرار تحديد متى تبدأ المفاوضات حول الهدنة بيد الغرب بالذات وهو الذي يقرر وليست سلطات كييف.

وأضاف: "من المحتمل تماما أن تفكر الحكومة في كييف بشكل مختلف وتعتزم مواصلة القتال. ومع ذلك، على عكس التصريحات الرسمية من الغرب، أوكرانيا ليست دولة ذات سيادة، وطبعا ليست هي التي تقرر متى يجب أن تبدأ مفاوضات الهدنة. سيتخذ هذا القرار الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا".
Advertisement

وأشارت المقالة إلى أن "العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي والناتو، لن تنتظر حتى تتمكن القوات الأوكرانية من استعادة الأراضي المفقودة بالقوة، بل ستبدأ المفاوضات مع روسيا، لأنها اعتادت على فكرة أوكرانيا المبتورة والمشتتة".

وقال كاتب المقالة: "السؤال الحاسم سيكون، ما هو الثمن الذي ستدفعه كييف والغرب في نهاية المطاف مقابل الهدنة، ولا شك بأن الثمن سيكون أعلى مقابل مفاوضات السلام".

وتوصل المحلل السياسي كذلك، إلى استنتاج يفيد بأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي لن تكون ممكنة ولا واقعية بتاتا، خلال السنوات الـ 15-20 المقبلة. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-06-07
11:23 | 2023-06-07
11:22 | 2023-06-07
11:00 | 2023-06-07
10:30 | 2023-06-07
10:21 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website