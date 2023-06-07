زلزال جديد ضرب هايتي.. ماذا عن عدد الضحايا؟

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أدى زلزال إلى سقوط أربعة أشخاص على الأقل وجرح 36 آخرين في غرب هايتي، كما أعلنت إدارة الدفاع المدني في البلاد التي تواجه أساساً فيضانات أسفرت عن سقوط ضحايا.وذكر مصور من وكالة "فرانس برس" أن عدداً كبيراً من المنازل تصدعت في مدينة جيريمي.وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4,9 درجات على مقياس ريختر حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعد الساعة الخامسة (09,00 بتوقيت غرينتش) على بعد حوالى تسعة كيلومترات عن ساحل شبه الجزيرة الجنوبي الغربي في هذه الدولة الواقعة في البحر الكاريبي وتشهد زلازل مدمرة باستمرار.