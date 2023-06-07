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عربي-دولي
كوريا الجنوبية: نخطط للحفاظ على علاقات "مستقرة" مع روسيا
Lebanon 24
07-06-2023
|
10:30
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تخطط كوريا الجنوبية لبذل جهود للحفاظ على علاقات "مستقرة" مع روسيا ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية بشأن القضايا الرئيسية معها، إلى جانب مساعدة كييف ودعم العقوبات المفروضة على موسكو.
وجاء في "استراتيجية الأمن الوطني" لإدارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول التي تم نشرها اليوم الأربعاء أن سلطات كوريا الجنوبية تدين بشكل مكشوف أعمال روسيا في أوكرانيا وتتوعد بمواصلة مشاركتها في العقوبات ضد روسيا، لكنها تعلن في الوقت ذاته أنها ستحافظ على علاقات ثنائية "مستقرة" مع روسيا بشأن القضايا الرئيسية.
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وأضافت الوثيقة: "ستواصل الحكومة المشاركة في جهود التعاون الدولي بما في ذلك فرض العقوبات على روسيا وتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا. كما ستواصل الحكومة بذل جهودها للحفاظ على العلاقات المستقرة مع روسيا. سنواصل تعاملنا الدبلوماسي بشأن القضايا الرئيسية التي تتطلب التعاون مع روسيا والعمل في الوقت ذاته على تقليل الخسائر التي تتكبدها العقوبات باقتصادنا وشركاتنا العاملة في روسيا".
وأشارت إلى أن روسيا "تستخدم موارد الطاقة كأسلحة"، مما أدى إلى نمو أسعار النفط العالمية.
وتابعت أن الحكومة "ستتابع الوضع في أوكرانيا عن كثب" و"ستعيد النظر باستمرار" في اتجاه السياسة الدبلوماسية تجاه روسيا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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