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عربي-دولي

مصر.. مرتضى منصور يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجندي المصري منفذ عملية الحدود

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:30
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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول من منصبه أنه سيقوم بتخليد ذكرى الجندي المصري محمد صلاح، الذي "استشهد" قبل أيام على الحدود المصرية الإسرائيلية.

وعقد مرتضى مؤتمرا صحفيا في مكتبه الشخصي ظهر اليوم الأربعاء، من أجل الإعلان عن أمور لا علاقة لها بالرياضة، أبرزها إنشاء حزب سياسي تحت مسمى الإخلاص.
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وقال مرتضى في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "سندشن منشأة باسم الشهيد محمد صلاح في نادي الزمالك، لأنه لا يقل عن الشهيد أحمد منسي، ضحية الإرهاب، ولا يقل عن الشهيد أحمد أبو الدهب، ضحية الإرهاب".

وأضاف: "ننوي فعل شيء يليق باسم الشهيد محمد صلاح، في نادي الزمالك، من أجل تخليد ذكراه، وأنا هنا أتحدث كمواطن، ولست مسئولًا سياسيًا أو مسئولًا عن حزب".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته قائلا: "لست أيضا مسئولا عن نادي الزمالك بعد أن تم عزلي، لا أريد أن أحرج الدولة، لأن الدولة أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل، وهذه معاهدات دول، لكن أنا مواطن مصري". (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم
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