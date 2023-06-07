رئيسة كوسوفو تعلن انفتاحها على عقد انتخابات جديدة في مناطق الصرب

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أعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني الأربعاء، انفتاحها على عقد انتخابات جديدة في المناطق ذات الأغلبية الصربية، والتي أشعل تنصيب رؤساء بلديات ألبان فيها بعد انتخابات قاطعها الصرب أزمة في هذا البلد منذ أبريل الماضي.وقالت عثماني لـ"رويترز" إنها ترغب في بقاء قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو، إلى أن تنضم بريشتينا إلى الحلف.ووصفت عثماني الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه "ملك الدراما".