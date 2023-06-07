Advertisement

عربي-دولي

رئيسة كوسوفو تعلن انفتاحها على عقد انتخابات جديدة في مناطق الصرب

Lebanon 24
07-06-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1075146-638217455234650593.jpg
Doc-P-1075146-638217455234650593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني الأربعاء، انفتاحها على عقد انتخابات جديدة في المناطق ذات الأغلبية الصربية، والتي أشعل تنصيب رؤساء بلديات ألبان فيها بعد انتخابات قاطعها الصرب أزمة في هذا البلد منذ أبريل الماضي.
Advertisement

وقالت عثماني لـ"رويترز" إنها ترغب في بقاء قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو، إلى أن تنضم بريشتينا إلى الحلف.

ووصفت عثماني الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه "ملك الدراما".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:42 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:51 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-06-07
11:23 | 2023-06-07
11:22 | 2023-06-07
11:00 | 2023-06-07
10:30 | 2023-06-07
10:21 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website