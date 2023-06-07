"مجموعة أصدقاء السودان" تحض طرفي النزاع على العودة إلى مفاوضات جدة

Advertisement

أعربت "مجموعة أصدقاء السودان" عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني "الكارثي" في السودان، وحضت الأطراف المتحاربة على الاتفاق على "وقف إطلاق نار فعال ومستدام لضمان وصول المساعدات الإنسانية".ودعت المجموعة التي تضم السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان الأطراف المتحاربة للعودة إلى مباحثات جدة لـ"حل القضايا المتعلقة بالانتهاكات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".