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عربي-دولي

"مجموعة أصدقاء السودان" تحض طرفي النزاع على العودة إلى مفاوضات جدة

Lebanon 24
07-06-2023 | 09:45
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أعربت "مجموعة أصدقاء السودان" عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني "الكارثي" في السودان، وحضت الأطراف المتحاربة على الاتفاق على "وقف إطلاق نار فعال ومستدام لضمان وصول المساعدات الإنسانية".
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ودعت المجموعة التي تضم السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان الأطراف المتحاربة للعودة إلى مباحثات جدة لـ"حل القضايا المتعلقة بالانتهاكات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
المصدر: الشرق
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