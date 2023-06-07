أردوغان يبلغ بوتين بضرورة إجراء تحقيق شامل في انهيار سد كاخوفكا

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية بضرورة إجراء تحقيق شامل في انهيار سد كاخوفكا الضخم على خط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.



وذكر بيان صادر عن مكتب أردوغان أنه أبلغ بوتين بأنه يمكن تشكيل لجنة دولية تضم الأمم المتحدة وتركيا للنظر في القضية.

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