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الكويت.. قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتسيير الأعمال

Lebanon 24
07-06-2023 | 10:20
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أعلن الديوان الأميري في الكويت الأربعاء، قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتكليفها بتسيير الأعمال، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتأتي استقالة الحكومة الكويتية عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية والتي يتبعها استقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة، وفقاً للمادة 57 من الدستور.
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وتنص المادة 57 من الدستور الكويتي على إعادة تشكيل الحكومة مع بداية الفصل التشريعي لمجلس الأمة.
المصدر: الشرق
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