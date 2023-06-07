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عربي-دولي

"قامت به كييف بتحريض من الغرب"... بوتين: تفجير سد نوفا كاخوفكا "عمل بربري"

Lebanon 24
07-06-2023 | 10:21
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 وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بأنه" عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين،  وفق ما نقلت "روسيا اليوم " عن موقع الكرملين  الرسمي.
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وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تناول فيه الزعيمان القضايا الخاصة بالتعاون الثنائي الروسي التركي، أعرب الرئيسان عن" الثقة المتبادلة في أن الشراكة متعددة الأوجه والمفيدة للطرفين في مختلف القطاعات سوف تستمر في التطور على نحو ديناميكي". وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الالتزام بالتنفيذ المنسق للمشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والتجارة .

وقد تبادل الزعيمان الآراء بشأن عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك رفع مستوى التنسيق في المنظمات الدولية متعددة الأطراف.

كذلك تبادل الرئيسان وجهات النظر بشأن الوضع حول أوكرانيا، حيث صرح الرئيس الروسي بأن "سلطات كييف، وبناء على توجيه القيمين الغربيين، لا تزال تراهن بشكل خطير على تصعيد الأعمال العدائية، وارتكاب جرائم الحرب، واستخدام الأساليب الإرهابية علانية، وتنظيم عمليات تخريب على الأراضي الروسية".

وضرب بوتين مثالا على ذلك تدمير محطة نوفا كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، والتي ستؤدي إلى" كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق".

 
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