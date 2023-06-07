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عربي-دولي

نقل سياسيّ عربيّ بارز إلى العناية المركزة

Lebanon 24
07-06-2023 | 11:22
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كشف سمير عليش، القيادي في الحركة المدنية المصرية، تفاصيل الحالة الصحية للحقوقي والقيادي في الحركة جورج إسحاق، موضحا أنه تم نقله إلى العناية المركزة.

وأوضح عليش في تصريحات صحية أنه من المقرر أن يظل في العناية المركزة لمدة 48 ساعة، لحين الاطمئنان على صحته.
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يأتي هذا فيما نشر السياسي حمدين صباحي، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: خالص الدعاء بأتم الشفاء للأخ الحبيب الرمز الوطني الكبير جورج إسحاق شفاه الله وعافاه.

يذكر أن جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تعرض في عام 2022 لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات في محافظة القاهرة، حيث تعرض لأكثر من أزمة صحية خلال الأشهر الماضية، والتي منعته من المشاركة في أنشطة واجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان. (روسيا اليوم)
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