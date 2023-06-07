المحادثات دامت ساعة و40 دقيقة.. هذه تفاصيل لقاء بلينكن وبن سلمان

كشف مسؤول أميركي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وناقشا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية في محادثات "منفتحة وصريحة"، وفقاً لـ"رويترز".

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وقال مسؤول أميركي إن بلينكن وولي العهد السعودي اجتمعا لمدة ساعة و40 دقيقة وناقشا قضايا من بينها إسرائيل والصراع في اليمن والاضطرابات في السودان وحقوق الإنسان، مشيراً الى انه "كانت هناك درجة جيدة من التقارب حول مبادرات محتملة نتشارك الاهتمام بشأنها بينما ندرك أيضا أن بيننا اختلافات".

وتابع: "ناقشا إمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل واتفقا على استمرار الحوار بهذا الخصوص"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

هذا وناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبلينكن الشأن اليمني والسبل المحتملة لحل القضايا العالقة، بينما شكر وزير الخارجية الأميركي الأمير محمد بن سلمان على دور المملكة في الدفع من أجل وقف إطلاق النار في السودان ومساعدتها في إجلاء مواطنين أميركيين من هناك.

وقال المسؤول الأميركي إن بلينكن أثار أيضا مع الأمير محمد قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وكذلك حالات بعينها غير أنه لم يحدد تلك الحالات المحددة التي تناولاها.

وكان بلينكن قد وصل إلى السعودية في وقت متأخر من مساء أمس، في زيارة مرتقبة، وسط توتر في العلاقات نتيجة خلافات ازدادت عمقا بخصوص قضايا منها ملف إيران وأمن المنطقة وأسعار النفط وحقوق الإنسان.