البرلمان التركي يفشل في انتخاب رئيس له خلال جولتين

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لم يوفّق البرلمان التركي بنهاية جلسة التصويت الثانية، غير الحاسمة، حتى الآن في اختيار رئيس له، إذ فشل المرشّحون السبعة، في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة للفوز، والبالغة 400 صوتا.وبذلك، انطلق التصويت في الجولة الثالثة، والحاسمة، ولكنها لا تعتبر الأخيرة لهذا الغرض. حيث أنه ستجرى جولة تصويت رابعة وأخيرة، يفوز فيها بهذا المنصب من ينال أعلى عدد من الأصوات.يشار إلى أنه في هذه الجولة الحالية الثالثة، يحتاج أي مرشّح إلى 301 صوت من أجل الفوز بمنصب رئيس البرلمان. (روسيا اليوم)