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عربي-دولي

بالفيديو الشرطة الأميركيّة توقف عريساً عربيّاً في وسط الطريق... ما السبب؟

Lebanon 24
07-06-2023 | 12:18
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أوقفت السلطات الأميركية موكبا لعريس يمني واعتقلته مع عدد من أصدقائه ومرافقيه، بسبب الزي التقليدي اليمني الذي يرتديه، ويتضمن وضع الخنجر.
 
وتجوّل العريس برفقه أصدقائه في شوارع ولاية ميشيغان الأميركية، لكن بعض المواطنين أبلغوا عن تجوّل مجموعة من الأشخاص بالأسلحة. (سبوتنيك)
 
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