بالفيديو الشرطة الأميركيّة توقف عريساً عربيّاً في وسط الطريق... ما السبب؟

اعتقال عريس يمني في أمريكا
فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إيقاف عناصر الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية موكب عريس يمني، وأحد مرافقيه وتقييدهم، عقب بلاغ يتهمهم بالتجول بمجموعة من الأسلحة في الشوارع العامة. #اليمن #أمريكا pic.twitter.com/AoHZrhwVNH
— Step News Agency - وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) June 7, 2023
اعتقال عريس يمني في أمريكا
فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إيقاف عناصر الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية موكب عريس يمني، وأحد مرافقيه وتقييدهم، عقب بلاغ يتهمهم بالتجول بمجموعة من الأسلحة في الشوارع العامة. #اليمن #أمريكا pic.twitter.com/AoHZrhwVNH