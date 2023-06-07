أوروبا تسعى لتعزيز علاقات دولية "أُهملت"

عرض الاتحاد الأوروبي، خطة لتعزيز العلاقات مع دول أميركا اللاتينية، في وقت يسعى التكتل لزيادة نفوذه في مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا.







وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "أحيانا اعتبرت هذه الشراكة من المسلمات بل حتى أُهملت".

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بدوره، لفت مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إلى أن "الحرب في أوكرانيا فتحت أعيننا أيضا على ضرورة العمل مع شركاء موثوق بهم، وتنويع سلاسل الإمداد لدينا".

وشهدت علاقات الاتحاد الأوروبي بالمنطقة عراقيل على خلفية عدم التوصل لاتفاقية تجارية شاملة مع مجموعة "ميركورسور" التي تضم أربع دول هي الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي، خلال عقدين من الزمن. كما برزت خلافات مع قوى إقليمية رئيسية مثل البرازيل، على خلفية أزمة أوكرانيا وتداعيات تلك الحرب.





ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي في تموز، قمة مع نظرائهم من دول أميركا اللاتينية والكاريبي هي الأولى منذ 2015.





وتأتي خطوة تعزيز العلاقات مع دول المنطقة بدفع من إسبانيا التي تتولى الشهر القادم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لفترة ستة أشهر، والتي تقيم علاقات قوية مع أجزاء من أميركا اللاتينية منذ فترة الاستعمار.



وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي الدفع لاستكمال اتفاقية التجارة مع ميركورسور والإفراج عن أموال لمشاريع بنى تحتية وعقد مزيد من القمم بشكل منتظم.



يعتبر الاتحاد الأوروبي أميركا اللاتينية مصدراً مهماً محتملاً لمواد خام حيوية في وقت تسعى بروكسل لوقف اعتماد أوروبا على الصين.