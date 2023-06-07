العاهل السعودي يصدر أمراً ملكياً... ماذا جاء فيه؟

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.ونص الأمر الملكي على أن "تكون هذه المؤسسة غير ربحية ، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها تحت إشراف مجلس أمناء خاص بها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض".كما تهدف المؤسسة إلى "الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها". (روسيا اليوم)