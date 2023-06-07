Advertisement

عربي-دولي

فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

Lebanon 24
07-06-2023 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1075228-638217645335757151.png
Doc-P-1075228-638217645335757151.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأميركي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأميركية في المجالات المختلفة.
 
حضر اللقاء صاحبة الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

وكان بلينكن قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى السعودية، حيث التقى في جدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشارك بلينكن اليوم في العاصمة السعودية الرياض في اجتماع وزاري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيترأّس بلينكن مع نظيره السعودي، الخميس، في الرياض أيضاً، اجتماعاً للدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2023-06-07
16:30 | 2023-06-07
16:18 | 2023-06-07
16:10 | 2023-06-07
16:03 | 2023-06-07
16:00 | 2023-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website