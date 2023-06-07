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عربي-دولي

استمرّت لثلاث ساعات.. البابا فرنسيس خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفه الفاتيكان

Lebanon 24
07-06-2023 | 13:03
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إنتهت العملية الجراحية التي أجريت للبابا فرنسيس لمعالجة فتق في البطن دون مضاعفات، حسبما أعلن الفاتيكان الأربعاء بعد ساعات على نقل الحبر الأعظم البالغ 86 عاما إلى مستشفى جيميلي في روما. 
     
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وقال المكتب الإعلامي للفاتيكان في بيان مقتضب نشر على منصة تلغرام: "إنتهت العملية، جرت دون مضاعفات واستمرت ثلاث ساعات".
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