زلزال عنيف ثانٍ يضرب اندونيسيا.. كم بلغت قوّته؟

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 6.2 على مقياس ريختر ضرب مدينة جاوة الإندونيسية.وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترا تحت سطح الأرض.وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6 على مقياس ريختر مقاطعة مالوكو شرقي البلاد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.