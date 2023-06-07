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عربي-دولي

لتوفير الكهرباء.. إيران تتخذ قراراً مثيراً للجدل

Lebanon 24
07-06-2023 | 14:25
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عدّلت الحكومة الإيرانية ساعات العمل في القطاع العام والقطاع شبه الحكومي، بحيث يبدأ دوام العمل عند السادسة صباحًا لا سيّما من أجل تقليص فاتورة الطاقة.

وبات يتوجب على موظفي هذين القطاعين، منذ مطلع الأسبوع، العمل اعتبارًا من السادسة صباحًا (03,30 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الواحدة ظهرًا. على ان تعود ساعات العمل إلى طبيعتها في آب.
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قبل ذلك، كان يتوجب عليهم بدء العمل عند السابعة أو الثامنة صباحًا حسب الإدارات. 
 

واتخذت الحكومة هذا القرار المثير للجدل لمواجهة مشاكل الطاقة خلال فترة الصيف؛ اذ بلغ استهلاك الكهرباء في هذه الدوائر مستويات قياسية بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء لتبريد المكاتب في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة صيفًا 30 درجة مئوية خلال النهار.



لكن أن يحدّد بدء موعد العمل عند السادسة صباحًا يعني أن بعض الموظفين سيضطرون إلى الاستيقاظ قرابة الرابعة أو الخامسة صباحًا للذهاب إلى مكان عملهم البعيد أحيانًا عن منازلهم، خصوصًا في طهران التي تعدّ مدينة كبيرة.


وتثير ساعات العمل الجديدة جدلًا أيضًا على مستويات أخرى. ويقول الأمين العام لغرفة التجارة في طهران بهمان إشغي لصحيفة "سازندكي" إن "المصارف باتت تغلق عند الواحدة ظهرًا، وهذا التوقيت يشكّل عادة فترة ذروة عملي، ما قد يجبرني على تأجيل معاملة مالية حتى اليوم التالي"، مستنكرًا "إجراءات مصطنعة قد تؤثر على الكفاءة في العمل".
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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