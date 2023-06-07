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عربي-دولي

وهو ينظر إلى ساعة يده.. رئيس أوكرانيا السابق: الهجوم المضاد سيبدأ خلال ساعات قليلة

Lebanon 24
07-06-2023 | 14:31
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أعلن رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو أن هجوم أوكرانيا المضاد يبدأ خلال ساعات قليلة، مبينا لشبكة CNN أن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية لن يمنع قوات كييف من هذا الهجوم.

وقال بوروشنكو، وهو ينظر إلى ساعة يده، إن الهجوم المضاد "سيبدأ في غضون ساعات قليلة"، مضيفا أنه "في غضون ساعات، وليس أياما، بل ساعات". (روسيا اليوم)
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