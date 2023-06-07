وهو ينظر إلى ساعة يده.. رئيس أوكرانيا السابق: الهجوم المضاد سيبدأ خلال ساعات قليلة

أعلن رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو أن هجوم أوكرانيا المضاد يبدأ خلال ساعات قليلة، مبينا لشبكة CNN أن تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية لن يمنع قوات كييف من هذا الهجوم.



وقال بوروشنكو، وهو ينظر إلى ساعة يده، إن الهجوم المضاد "سيبدأ في غضون ساعات قليلة"، مضيفا أنه "في غضون ساعات، وليس أياما، بل ساعات". (روسيا اليوم)

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