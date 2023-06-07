معلومات خطيرة... ماذا كشفت إيران عن الهجوم على البرلمان عام 2017؟

كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأربعاء تفاصيل الهجوم الدامي الذي طال مبنى البرلمان الإيراني في السابع من حزيران 2017، وأودى بحياة 17 مواطنا.





ونشرت الوكالة تقريرا يضم معلومات تكشف لأول مرة عن حيثيات الهجوم، الذي أظهر تورط مرافق أحد نواب البرلمان في الهجوم، وتخابره لصالح "مجاهدي خلق".

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وأشار التقرير إلى أن المتهم زود تنظيم "مجاهدي خلق" بمعلومات دقيقة حول عدد الحراس لكل مدخل من مداخل البرلمان وطبيعتها وكيفية اقتحامها من قبل المسلحين، الذين زودوا بدورهم تنظيم "داعش" الإرهابي بها.



وأكد التقرير أن الهجوم تم بالتعاون بين تنظيمي "مجاهدي خلق" و"داعش" الذي تولى تنفيذ العملية في الميدان.



وقال المتهم، المعتقل حاليا لدى الأجهزة الأمنية في اعترافاته، إنه زود "مجاهدي خلق" بخريطة متكاملة للبرلمان "مجلس الشورى الإسلامي"، وعدما سألوه عن أفضل مدخل لتنفيذ العملية اقترح عليهم الدخول من باب المراجعين.



وبعد وقت قصير من تزويدهم بخرائط مداخل ومخارج البرلمان والمعلومات الخاصة بمستوى الحماية وعدد الحراس في كل باب، نفذ تنظيم "داعش" الهجوم على البرلمان مما أدى إلى مقتل 17 مواطنا وإصابة 22 آخرين. (روسيا اليوم)



