بلينكن: أميركا لا تزال "منخرطة بعمق" في الشراكات مع دول الخليج

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عقد مساء اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع وزاري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.وأكد بلينكن في كلمة ألقاها في المؤتمر أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج. وقال بلينكن: "الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعاً".وأشار إلى أن دول "مجلس التعاون الخليجي هي جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقراراً وأماناً وازدهاراً". ولفت بلينكن في كلمته أمام الوزراء إلى "أننا نعمل معاً للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن". وفي الشأن السوري، قال "إننا مصممون على إيجاد حل سياسي في سوريا يحافظ على وحدتها وسيادتها ويلبي تطلعات شعبها".من جهتها، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن "الوزراء المشاركين بحثوا في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وأوجه تعزيز العمل الخليجي المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الخليجي الأميركي، والتنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".وأضافت: "كما تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا السياسية والأمنية التي تهم دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية، كما تناول الاجتماع وجهات النظر حيال الجهود المبذولة للوصول إلى حلول عادلة للعديد من الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".وإلى ذلك، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي لـ"العربية"، إن "أميركا أكدت التزامها الشديد بأمن واستقرار الخليج".وأوضح أن الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزراء مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الأميركي تطرق للشراكة الاستراتيجية الخليجية الأميركية، والقضايا الإقليمية الساخنة، ومنها الممرات المائية والتعاون العسكري والعلاقات مع إيران، إضافة إلى التجارة والأمن السيبراني وأمن الطاقة. (العربية)