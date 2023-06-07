بمئات مليارات الدولارات.. فرنسا تقرّ أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها

اعتمدت الجمعية الوطنية، في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ البلاد بقيمة 413 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2030.



وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إنه "تم تبني عدد متساو من التعديلات في كل من الفصل الرئاسي والمعارضة". (روسيا اليوم)