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عربي-دولي

بسبب حرائق كندا... توقف حركة الطيران جزئياً إلى نيويورك

Lebanon 24
07-06-2023 | 16:10
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أعلن الطيران المدني الأميركي، عن توقف جزئي لحركة الطيران لنيويورك بسبب دخان حرائق كندا.

وغطت حرائق الغابات الشديدة في كندا شمال شرق الولايات المتحدة وأجزاء من شرق كندا، ما أدى لتحول الهواء إلى اللون الرمادي، وحذرت السلطات السكان المعرضين للخطر بضرورة البقاء داخل منازلهم. (العربية)
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