ملايين الوثائق الرقمية ستكشف.. دليل جرائم "داعش" يطلق قريباً

كشف كبير محققي الأمم المتحدة عن إطلاق "أرشيف مركزي" يضمّ ملايين الوثائق الرقمية ويشكّل "دليلا" على الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" في العراق "خلال الأيام المقبلة"، الأربعاء.

وقال كريستيان ريتشر، المستشار الخاص لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) انه "مرت خمس سنوات منذ بدأ يونيتاد عمله الميداني في العراق، ومن الواضح أن نجاح يونيتاد لن يكون ممكنا إلا بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطات العراقية".







وأضاف: "يمكنني أن أؤكد لكم أن هناك وفرة في الأدلة على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق".

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وشدّد ريتشر على أن "التعاون مع السلطات العراقية أمر جوهري لنجاح عمل الفريق والذي يأتي من خلال السعي لتعزيز المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة من جانب تنظيم داعش عبر محاكمات مبنية على الأدلة في محاكم مختصة"، مضيفاً: "ينبغي توفير ثلاث ركائز لضمان تحقيق هذا النجاح وهي المحاكم المختصة، الأدلة الموثوقة والمقبولة أمام المحاكم، والإطار القانوني المناسب"، وذلك بحسب ما ورد على موقع يونيتاد.



وأوضح الموقع نقلا عن ريتشر: "يتضمن التعاون مع القضاء العراقي، بناء قدرات القضاة العراقيين، والعمل المستمر والمشترك في بناء موجزات القضايا بالإضافة لمشروع الرقمنة الضخم والذي أنجز، حتى اليوم، رقمنة 8 ملايين صفحة من المستندات المتعلقة بتنظيم داعش والموجودة بحوزة السلطات العراقية بما فيها السلطات في إقليم كردستان".



هذا وأشار ريتشر إلى أن "الخطوة المقبلة هي إنشاء أرشيف مركزي، صندوق موحد لكل الأدلة الرقمية ضد تنظيم الدولة الإسلامية"، موضحا أنه بعد اتفاق مع السلطات العراقية، سيطلق هذا الأرشيف "في الأيام المقبلة" داخل المجلس الأعلى للقضاء.



وقال: "في المستقبل، سيؤدي هذا الصندوق دورا رئيسيا في دعم محاكمة أفراد تنظيم الدولة الإسلامية الذين ارتكبوا جرائم دولية في العراق".