بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي تقوية العلاقات التجارية ومشروعات الاستثمار والطاقة

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحثا خلالها تقوية العلاقات التجارية وتنفيذ مشروعات الاستثمار واللوجستيات والطاقة.وذكر بيان المكتب الصحفي للكرملين:"أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود".وأضاف: "تم تركيز الاهتمام بشكل خاص على الإجراءات المتعلقة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ المشاريع الواعدة المشتركة في المملكة العربية السعودية. فضلا عن بحث مجالات الاستثمار ونقل اللوجستيات والطاقة". (روسيا اليوم)