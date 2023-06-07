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عربي-دولي

مقتل قياديّ بارز في "داعش"... من هو؟

Lebanon 24
07-06-2023 | 16:38
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن مقتل ما يسمى بـ"والي شمال بغداد" لدى داعش، في عملية عسكرية، فيما قالت قيادة عمليات بغداد إن مقتل "الوالي" سيتسبب بمشاكل للتنظيم.

وفي بيان مقتضب قال رئيس الخلية، اللواء سعد معن، إن قوة من الجيش العراقي مسنودة بحشد عشائري تمكنت من نصب كمين أسفر عن قتل أربعة من عناصر داعش "من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد المدعو، عدنان اللهيبي، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".
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وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إن مقتل اللهيبي سيحقق "مكاسب مهمة"، منها "الإطاحة بعنصر مهم للقيادة والسيطرة لدى عصابات داعش ممثلاً بمنصب والي شمال بغداد"، مما "سيحدث إرباكا بين صفوف التنظيم".

وتمتد منطقة سيطرة القيادي القتيل، وفقا لسليم "من التاجي وصولاً إلى محافظة صلاح الدين حيث قضاء الدجيل".

كما قال سليم، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن مقتل القيادي الداعشي "سيؤثر على معنويات العناصر الإرهابية ويؤدي إلى شلل محاولة إعادة التنظيم". (الحرة)
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