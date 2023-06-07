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عربي-دولي

الخارجية السعودية: نرفض كل أشكال العنف تجاه البعثات الدبلوماسية في السودان

Lebanon 24
07-06-2023 | 18:30
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أدانت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة الخارجية، بأشد العبارات ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.
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