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عربي-دولي
الكويت إلى مربّع الأزمة
Lebanon 24
07-06-2023
|
19:00
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تعيد نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء الكويت إلى مربع الأزمة بعد فوز المعارضة بغالبية مقاعد مجلس الأمة، وهو ما سيجعل البلد في طريقه لتكرار مشهد المواسم الماضية من خلال مواجهة مفتوحة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
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ويقول متابعون للشأن الكويتي إن الكويتيين لم يعودوا قادرين على تحمل وضع كهذا، خاصة أن الخلاف بين الحكومة ومجلس الأمة لا يقف عند بعده السياسي، وأن تأثيراته تمتد إلى مصالح المواطنين بتعقيد مهمة رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح في إصلاح الاقتصاد والمالية العامة.
وما يزيد من مخاوف الكويتيين من تصعيد سياسي مفتوح هو فوز مرزوق الغانم رئيس البرلمان الأسبق بعضوية المجلس الجديد، بعد أن عزف عن خوض انتخابات 2022، ما يعني آليا عودة خلافاته مع رئيس الحكومة الحالي فيما لو حصل على دعم من عدة كتل لترؤس المجلس في منافسة منتظرة مع الرئيس السابق أحمد السعدون.
ويعتبر الغانم خصماً لدودا للشيخ أحمد النواف، وقال في أيار الماضي في مؤتمر صحفي بأن وجود رئيس الوزراء في منصبه خطر على الكويت.
وفشلت مختلف الوساطات والتدخلات من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح ومن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في تليين مواقف المعارضة التي تستفيد بشكل خاص من التنافس الخفي داخل الأسرة الحاكمة على السلطة ما يؤدي إلى تعطيل العمل الحكومي.
ولا يستبعد أن ينجح رئيس الحكومة في كسب ثقة الكثير من نواب المعارضة السابقة، التي تضم إسلاميين وقبليين وليبراليين ومستقلين وسنة وشيعة، والحصول على تأييدهم لمواجهة التصعيد المتوقع.
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