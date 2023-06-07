القوات الأوكرانية تقصف مدينة توكماك بصواريخ هيمارس

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن قوات كييف استهدفت مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، بصواريخ من راجمات "هيمارس".

وقال عبر "تلغرام": "سكان المدينة سمعوا دوي انفجارات كبيرة في المدينة"، وأضاف أنه "وفقا للبيانات الأولية، يتم توجيه ضربة كبيرة إلى تورماك باستخدام راجمات صواريخ هيمارس".

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وأشار روغوف إلى أن " تورماك واحدة من نقاط الدفاع الرئيسية في محور زابوروجيه".

وفي الأيام الأخيرة قصفت القوات الأوكرانية المدينة عدة مرات دون وقوع إصابات.



وفي وقت سابق، أعلنت سلطات زابوروجيه أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك بالأسلحة الثقيلة. (روسيا اليوم)