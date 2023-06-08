25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بايدن يعرض على ترودو المساعدة في إخماد الحرائق
Lebanon 24
08-06-2023
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عرض الرئيس الأميركي جو بايدن على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مكالمة هاتفية المساعدة لإخماد حرائق الغابات "المدمّرة والتاريخية" المستعرة في كندا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن "أمر فريقه بتوفير كلّ القدرات الفدرالية المخصّصة لمكافحة الحرائق والتي يمكن أن تساعد بسرعة في إخماد الحرائق التي تؤثّر على المجتمعات الكندية والأميركية".
Advertisement
ودعا البيت الأبيض الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا والذي وصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتّحدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار الى مزيد من الانخفاض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:40 | 2023-06-07
07/06/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا الصور الأولى من زفافها
03:55 | 2023-06-07
07/06/2023 03:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
Lebanon 24
قطع طرقات واحتجاج.. ماذا يحصل على طريق المطار؟ (صور)
10:50 | 2023-06-07
07/06/2023 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
وهاب في تغريدة لافتة: "بكل وقاحة".. رياض سلامة لرئاسة الجمهورية
07:14 | 2023-06-07
07/06/2023 07:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بفستان الزفاف... ووالدها عاصي يبكي متأثراً: "زفوا العروس زفوها" (صور وفيديو)
13:54 | 2023-06-07
07/06/2023 01:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:41 | 2023-06-08
حاكم خيرسون: المياه تغمر 600 كيلومتر مربع من المنطقة
03:00 | 2023-06-08
تطور خطير: بـ 37 طائرة.. الصين تتوغل في منطقة دفاع تايوان
02:59 | 2023-06-08
فضيحة اختراق الهواتف.. الأمير هاري يكشف "تفاصيل مثيرة"
02:51 | 2023-06-08
بلينكن: ملتزمون بدحر داعش والتخلص من آفة الإرهاب
02:46 | 2023-06-08
وزير الخارجية السعودي: لمكافحة التطرف ومواصلة العمل على منع عودة تنظيم داعش
02:43 | 2023-06-08
تدمير سد كاخوفكا: عواقب جسيمة وواسعة على الدول النامية.. ما السبب؟
فيديو
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
08/06/2023 10:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
08/06/2023 10:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تعود بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن انتخاب رئيس جديد للبنان والدولار (فيديو)
00:29 | 2023-06-05
08/06/2023 10:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact