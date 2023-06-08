بايدن يعرض على ترودو المساعدة في إخماد الحرائق

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عرض الرئيس الأميركي جو بايدن على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مكالمة هاتفية المساعدة لإخماد حرائق الغابات "المدمّرة والتاريخية" المستعرة في كندا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن "أمر فريقه بتوفير كلّ القدرات الفدرالية المخصّصة لمكافحة الحرائق والتي يمكن أن تساعد بسرعة في إخماد الحرائق التي تؤثّر على المجتمعات الكندية والأميركية".ودعا البيت الأبيض الأميركيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتّخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا والذي وصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتّحدة.