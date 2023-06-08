أنشط البراكين على الكوكب.. شاهد لحظة انفجار بركان "كيلويا"

ثار "كيلويا" وهو أحد أنشط البراكين على الكوكب، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة انفجار البركان وتدفق كتل من الحمم المنصهرة من البحيرة الموجودة في قاع فوهته.

Video of the volcanic eruption at Kilauea in Hawaii from Epic Lava on Facebook https://t.co/2xj3NxTHIH pic.twitter.com/Uu2e9xeqEZ — Anthony Quintano (@AnthonyQuintano) June 7, 2023 Advertisement

علماء البراكين صنفوا هذا الثوران على أنه "ديناميكي".





وقال علماء هيئة المسح الجيولوجي إنهم بدأوا برصد نشاط، في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، داخل محيط حديقة هاواي الوطنية للبراكين.

وأشارت الهيئة إلى أن "مستويات مرتفعة من الغازات البركانية هي مصدر القلق الرئيسي، لأن آثار هذا الخطر قد تصل إلى مناطق بعيدة بسبب الرياح".





وأضافت أن ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البركان "سيتفاعل في الغلاف الجوي ويخلق ضبابا مرئيا".

وحذرت الهيئة من أن الضباب سيتسبب بصعوبات في التنفس للأشخاص والحيوانات، كما سيؤثر على المحاصيل.



ويأتي ذلك بعد أشهر من ثوران "ماونا لوا"، أكبر بركان في العالم، الذي نشط في نهاية عام 2022، بعد أكثر من 40 عاما من السبات. (france 24)