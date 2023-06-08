Advertisement

عربي-دولي

أنشط البراكين على الكوكب.. شاهد لحظة انفجار بركان "كيلويا"

Lebanon 24
08-06-2023 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1075380-638218141056464768.jpg
Doc-P-1075380-638218141056464768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ثار "كيلويا" وهو أحد أنشط البراكين على الكوكب، بحسب ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مما دفع السلطات لرفع مستوى التأهب.
 
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة انفجار البركان وتدفق كتل من الحمم المنصهرة من البحيرة الموجودة في قاع فوهته.
 
Advertisement
 
 
علماء البراكين صنفوا هذا الثوران على أنه "ديناميكي".


وقال علماء هيئة المسح الجيولوجي إنهم بدأوا برصد نشاط، في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، داخل محيط حديقة هاواي الوطنية للبراكين.
 
 
 
 
وأشارت الهيئة إلى أن "مستويات مرتفعة من الغازات البركانية هي مصدر القلق الرئيسي، لأن آثار هذا الخطر قد تصل إلى مناطق بعيدة بسبب الرياح".


وأضافت أن ثاني أكسيد الكبريت المنبعث من البركان "سيتفاعل في الغلاف الجوي ويخلق ضبابا مرئيا".
 
Image
 
 
وحذرت الهيئة من أن الضباب سيتسبب بصعوبات في التنفس للأشخاص والحيوانات، كما سيؤثر على المحاصيل.

ويأتي ذلك بعد أشهر من ثوران "ماونا لوا"، أكبر بركان في العالم، الذي نشط في نهاية عام 2022، بعد أكثر من 40 عاما من السبات. (france 24)
 
 
Image
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:42 | 2023-06-08
05:30 | 2023-06-08
05:26 | 2023-06-08
05:13 | 2023-06-08
04:59 | 2023-06-08
04:41 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website