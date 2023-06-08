وزير الخارجية السعودي: لمكافحة التطرف ومواصلة العمل على منع عودة تنظيم داعش

شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان على أهمية مكافحة التطرف ومواصلة العمل على منع عودة تنظيم داعش الإرهابي.



وقال في كلمة افتتاح الاجتماع الوزاري لـ"التحالف الدولي" ضد داعش المنعقد في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، إن المملكة ستبذل كل جهد لملاحقة داعش.

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وأكد أن "السعودية تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف"، مضيفا أنها ستواصل الجهود المنسقة لاقتلاع آفة الإرهاب من جذورها.



إلى ذلك، شدد على وجوب العمل على منع داعش من استغلال أي فرصة للعودة من جديد، وتجفيف منابع تمويله.



وحث دول العالم بأجمعه على العمل سوياً لنشر قيم التسامح والحوار، لافتاً إلى أن رؤية المملكة 2030 تركز على التنمية المستدامة ودعم الشباب وتنمية سبل الحوار.



