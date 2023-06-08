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عربي-دولي
لدعم استقرار سوريا والعراق... بلينكن: نسعى لجمع 600 مليون دولار
Lebanon 24
08-06-2023
|
05:13
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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أن الحرب على تنظيم "داعش" لم تنته رغم النصر الذي تحقق في ساحة المعركة داخل سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة مواصلة جهود مواجهة التنظيم.
وأشار بلينكن، خلال كلمة ألقاها في "الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش" في الرياض، إلى مساع لجمع 601 مليون دولار كجزء من حملة تعهدات لتحقيق الاستقرار في سوريا والعراق، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ستقدم إلى هذا الصندوق 148.7 مليون دولار".
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ولفت إلى أن هذا الدعم "يلبي الاحتياجات الحيوية التي حددها السوريون والعراقيون، وتعالج نقاط الضعف التي استغلها تنظيم "داعش"، والفجوات الخاصة بالاحتياجات المحلية مثل الخدمات الضرورية والتعليم والاندماج، بجانب إعادة المقاتلين الأجانب الذين تم أسرهم خلال القتال وأفراد أسرهم إلى بلادهم".
ونبه بلينكن إلى ضرورة تقليص عدد السكان في مخيمات النازحين مثل مخيم الهول، بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، ومراكز الاعتقال التي تضم 10 آلاف من مقاتلي تنظيم داعش، مشدداً على أن "الفشل في إعادة هؤلاء إلى بلادهم يعرضنا إلى خطر عودتهم إلى القتال".
المصدر: الشرق
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