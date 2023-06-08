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عربي-دولي
ينتمي إلى دولة عربية.. مُجرم يطعن أطفالاً في فرنسا بدم بارد!
Lebanon 24
08-06-2023
|
05:26
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أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية، حسبما أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، الخميس.
وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه ومسؤول محلي لوكالة "فرانس برس" إن رجلاً مسلحاً بسكين هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات عند الساعة 9:45 صباحا (07:45 ت غ).
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كذلك، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن"، مشيراً إلى أن "الهجوم جرى في حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شرقي فرنسا والدوافع مجهولة".
وأشار دارمانان إلى أن 3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن بالمدينة الفرنسية.
مع هذا، فقد نقلت وكالة "أ.ف.ب." عن مصادر أمنيّة قولها إنّ "م
نفذ عملية الطعن سوري الجنسية وطالب لجوء".
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