رئيس أوكرانيا يزور خيرسون بعد انهيار سد كاخوفكا.. وهذا ما قاله

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه زار منطقة خيرسون في جنوب البلاد، والتي تغمرها المياه وناقش الوضع هناك بعد انهيار سد كاخوفكا.



وفي منشورٍ له عبر "تيليغرام"، قال زيلينسكي: "ناقشنا العديد من القضايا المهمة. حالة العمليات في المنطقة نتيجة للكارثة وإجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة وإنهاء حالة الطوارئ التي تسبب فيها انفجار السد وتنظيم عمليات الدعم للمناطق المنكوبة".

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وأضاف أنهم ناقشوا أيضاً "آفاق إصلاح النظام البيئي في المنطقة وموقف العمليات العسكرية في منطقة الكارثة".



إلى ذلك، نقلت وكالات روسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف قوله: "قضى 5 أشخاص كانوا يرعون الماشية غرقا". وفي منشورٍ له عبر "تيليغرام"، قال زيلينسكي: "ناقشنا العديد من القضايا المهمة. حالة العمليات في المنطقة نتيجة للكارثة وإجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة وإنهاء حالة الطوارئ التي تسبب فيها انفجار السد وتنظيم عمليات الدعم للمناطق المنكوبة".وأضاف أنهم ناقشوا أيضاً "آفاق إصلاح النظام البيئي في المنطقة وموقف العمليات العسكرية في منطقة الكارثة".إلى ذلك، نقلت وكالات روسية عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف قوله: "قضى 5 أشخاص كانوا يرعون الماشية غرقا".

وغمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا منطقة تزيد مساحتها عن 600 كيلومتر مربع في جنوب أوكرانيا، على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو التي يسيطر عليها الأوكرانيون كما على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس، وفق ما أفاد حاكم أوكراني الخميس.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين على وسائل التواصل الاجتماعي: "غمرت المياه 600 كيلومتر مربع في منطقة خيرسون. 32 بالمئة في الضفة اليمنى و68 بالمئة في الضفة اليسرى".

أوضح أن "متوسط منسوب الفيضانات بلغ 5.61 أمتار"، مضيفا أنه "رغم الخطر والقصف الروسي المكثف، فإن عملية إخلاء المنطقة التي غمرتها المياه مستمرة"، وأضاف: "الوضع في المناطق التي تُسيطر عليها روسيا صعب جداً".

بدورها، قالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إنه تم إجلاء 1995 شخصا من مناطق غمرتها الفيضانات من بينهم 103 أطفال، وفر العديد من الأشخاص الآخرين بشكل مستقل.

أوضحت أنه على الجانب الأوكراني من النهر، غمرت المياه "20 قرية و2629 منزلا"، وأغرقت الفيضانات جزءا من العاصمة الإقليمية خيرسون.

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالتسبب بتدمير السد الواقع على الحدود بين مواقع المعسكرين.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن أجهزة أمنية أن نحو 14 ألف منزل غرقت بعد انهيار سد كاخوفكا في أوكرانيا، مضيفة أنه جرى إجلاء نحو 4300 شخص.

وانهار، الثلاثاء، سد كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو عند خط المواجهة بين الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية والأوكرانية.