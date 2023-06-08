تونس تفقد الاتصال بطائرة هليكوبتر عسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر على متنها طاقم من أربعة أفراد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.وأوضحت الوزارة في بيان أن المروحية كانت "تنفذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط في بنزرت مساء أمس الأربعاء".وأضافت أنه تم "توفير الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها"، بحسب وكالة رويترز.