Advertisement

عربي-دولي

تونس تفقد الاتصال بطائرة هليكوبتر عسكرية

Lebanon 24
08-06-2023 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1075455-638218259267804264.jpg
Doc-P-1075455-638218259267804264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع التونسية أنها فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر على متنها طاقم من أربعة أفراد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المروحية كانت "تنفذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط في بنزرت مساء أمس الأربعاء".
Advertisement

وأضافت أنه تم "توفير الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها"، بحسب وكالة رويترز.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:34 | 2023-06-08
07:22 | 2023-06-08
07:15 | 2023-06-08
07:00 | 2023-06-08
06:58 | 2023-06-08
06:58 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website