الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

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فشل سفراء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ11 من العقوبات ضد روسيا خلال المحادثات المغلقة.وأفادت صحيفة "بوليتيكو" بالإشارة إلى مصادرها الدبلوماسية: "قدمت المفوضية الأوروبية نسخة جديدة من المقترحات في اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء (بعد حظر المسودة الأولية للحزمة الـ11 من العقوبات في أيار) بشأن العقوبات ضد روسيا، لكن السفراء لم يتوصلوا إلى اتفاق".ومن المقرر أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي هذه المقترحات مرة أخرى يوم 14 حزيران.وبحسب مصادر لـ"العربية"، فإن اليونان والمجر وراء تعطيل الاتفاق على حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا.وفرضت دول الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان وعدة دول أخرى عقوبات وقيود تصدير تستهدف روسيا، بسبب حربها في أوكرانيا، وكان قادة مجموعة السبع، قد أكدوا استمرار فرض عقوبات ضد روسيا، مجددين التزامهم بتقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا وعلى المدى الطويل.