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عربي-دولي

"حربٌ" إسرائيلية جديدة على دولة عربيّة.. الوقائع خطيرة

Lebanon 24
08-06-2023 | 06:27
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تحدثت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، عن حروب جديدة تتعرض لها مصر من قبل إسرائيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف فئة الشباب.

وأوضحت فوزي خلال تصريحات لوكالة "روسيا اليوم" أن المحددات الاستراتيجية لخطاب الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية نحو مصر؛ تهدف لاستقطاب الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي بشتى الطرق، وذلك في محاولة من "إسرائيل" لتغيير قناعاته الراسخة إزاء عدائية إسرائيل لمصر.
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وأشارت إلى أن إسرائيل تراهن على أن المصريين محدودو الثقافة، لكن الواقع على النقيض من ذلك، فالمصريون يتابعون العمليات العسكرية ضد الفلسطينين وسقوط الضحايا من المدنيين وغيرهم، وبالتالي لا جدوى من الاستمالات العاطفية لدفع المصريين للتطبيع.

وأضافت أن الخطة الإعلامية الإسرائيلية المرسومة لحروب الوعي ضد مصر وفق ماورد في الوثيقة السرية لمديرعام في الخارجية الإسرائيلية تشمل:

- التشديد على التوترات الداخلية في مصر، وزيادة حدة التوترات والغليان عند اكتشافها.

- التشهير بشخصيات مصرية في عيون شعبهم بوسائل علنية أو سرية.

- كشف حقائق صعبة عن الحكومة المصرية وقادة السلطة.

وأشارت فوزي إلى عدم وجود جدوى من محاولات إسرائيل على أرض الواقع في مصر، لأن الصورة المحفورة في أذهان المصريين، لاسيما فئة الشباب الرافض للتطبيع، لا تتغير في تعريفها العلمي نحو الأفراد والمؤسسات إلا بتغيير السلوك.

يذكر أن الأيام الحالية تشهد توتراً كبيراً بين الجانبين المصري والإسرائيلي، بعد حادث وقع يوم السبت الماضي على الحدود. وحينها، قام على إثره مجند مصري بقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط كبير قبل أن تقتله مجموعة أخرى من الجنود الإسرائيليين.
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