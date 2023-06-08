مسؤول أوروبي: مستوطنات إسرائيل "غير قانونية"

أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، مساء الأربعاء، أن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية، منتقداً هدم المنازل من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وقال غيلمور خلال لقائه في رام الله بممثلي مؤسسات حقوقية فلسطينية تنشط في القدس بحضور السفراء والقناصل ودبلوماسيين أوروبيين، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.

Advertisement

وشدد غيلمور على أن حقوق الإنسان تعني التعامل مع الجميع بكرامة، وهي حقوق متساوية للجميع في كل مكان في العالم بما فيها الحق في حرية الحركة والعيش بكرامة ومنع التعرض للاضطهاد والعنصرية.

وأعرب المسؤول الأوروبي عن تعازيه لأسرة الطفل الفلسطيني، عامان ونصف، الذي توفى الثلاثاء متأثراً بإصابته مع والده برصاص إسرائيلي مساء الخميس الماضي في قرية النبي صالح شمال رام الله.

ودعا إلى "ضرورة ضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة" بعد مقتله، وضرورة توفير الحماية للمدنيين خاصة الأطفال في جميع الظروف.