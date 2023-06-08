كلامٌ جديد عن "إتفاق التطبيع" بين مصر و "إسرائيل".. كاتبٌ يعترف بأمور لافتة

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وأعلن السبت الماضي، عن استشهاد جندي مصري خلال اشتباك مسلح دام ساعات على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، بعد أن تمكن من اخترق الحدود والاشتباك مع القوات الإسرائيلية وقتل 3 جنود.وأوضح الكاتب حاييم لفنسون في مقاله بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بعنوان "الحقيقة هي أن اتفاق السلام مع مصر هو اتفاق وهمي" أن "إسرائيل تعمل بسرعة كبيرة من أجل إخفاء الهجوم الذي نفذه جندي مصري على الحدود مع مصر ضد جنود الجيش الإسرائيلي، ووضعه تحت البساط"، منوها إلى أنّ "التنسيق الأمني (بين مصر والاحتلال) على طول الحادثة كان كاملا".وتابع أنه "يوجد بين مصر وإسرائيل اتفاق سلام، ومن شأن العملية التي نفذها أحد رجال قوات الأمن المصرية، أن يكون لها مغزى يتجاوز مسألة كم ساعة يقوم الجنود بالحراسة ولماذا الطائرة المروحية لم تقلع في الوقت المناسب"، مضيفا: "لو أن من أطلق النار هو نبتة غريبة فلا ضير في ذلك، لكن الأمر لم يكن كذلك".وأوضح الكاتب الذي زار مصر " كسائح وكصحفي" قائلاً: "الحقيقة؛ أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل وهمي، هو فقط اتفاق عدم اعتداء أكثر منه اتفاق سلام، يخدم مصالح النخبة الأمنية في مصر وإسرائيل، ولا يوجد سلام بين الشعبين. الجمهور الإسرائيلي غير مرغوب به في مصر، والشعب المصري لا يزور إسرائيل، حتى العلاقات التجارية بين الطرفين خفية".