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عربي-دولي

تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة وزير سابق بخطأ طبيّ... من أجرى له العمليّة الجراحيّة؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 07:22
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قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة لمعرفة ملابسات وفاة وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين راضي بخطأ طبي، خلال إجراء جراحة بالقلب مساء الاثنين الماضي.

وكشفت مصادر أن السلطات قررت إرسال لجنة إلى المستشفى الذي شهد وفاة الوزير السابق، لمراجعة الإجراءات الطبية الخاصة بحالته، والتي أدت إلى وفاته.
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وحسب المصادر فإن الذي أجرى الجراحة للوزير السابق صديقه المقرب "ن .ف" وهو أستاذ أمراض قلب شهير، ويتابع الحالة الصحية للوزير منذ سنوات، مشيرة إلى أن الوزير خرج من غرفة العمليات وكانت حالته مستقرة ومن دون مضاعفات، لكنه عانى بعد ذلك من نزيف بالمعدة والأمعاء ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما رجحت المصادر أن يكون عانى من النزيف بسبب أدوية السيولة، أو لوجود قرحة قديمة بالمعدة، مؤكدة أن اللجنة التي تشكلت لمراجعة الحالة تضم مسؤولين وأطباء متخصصين لمراجعة الملف الطبي كاملا والوقوف على أسباب الوفاة.

وكشفت أن الوزير أجرى جراحة قسطرة سابقة وعندما تعرض لوعكات صحية عديدة تم تشخيص حالته، وجرى الاتفاق على ضرورة إجراء جراحة قلب مفتوح لكنه رفض، موضحة أنه تعرض لوعكة أخرى مساء الاثنين الماضي استدعت إجراء جراحة عاجلة له، لكنه أصر على إجراء القسطرة فقط. (العربية)
 

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