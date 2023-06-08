مجهولون يهاجمون المصارف في ألمانيا... فجروأ صرافاً آليّاً وحاولوا زرع عبوة ناسفة

Advertisement

تعرضت ثلاثة أجهزة للصرافة الآلية في مدن ألمانية مختلفة لهجمات من قبل مجهولين اللية الماضية.وذكرت صحيفة "بيلد" أن أحد الأجهزة في مونهايم تم تفجيره تحت قاعة اجتماعات مجلس المدينة مباشرة، والتي لم تصب بأذى، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطابق الأول من المبنى.ولم يُعرف بعد ما إذا كان المهاجمون قد تمكنوا من سرقة الأموال من أجهزة الصراف الآلي، ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن المشتبه بهم.ووقع الحادث الثاني في بلدة آرنسبرغ الألمانية، حيث فتح رجلان يرتديان أقنعة باب بنك وحاولا زرع عبوة ناسفة، ولاذا بالفرار بعد أن تم اكتشافهما.في حين وقع الهجوم الثالث في مدينة هالترن ام سي، وتسبب الانفجار في أضرار كبيرة بفرع البنك المحلي، بينما فر المهاجمون من مسرح الجريمة. (روسيا اليوم)