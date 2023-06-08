Advertisement

عربي-دولي

مجهولون يهاجمون المصارف في ألمانيا... فجروأ صرافاً آليّاً وحاولوا زرع عبوة ناسفة

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1075493-638218331037122719.jpg
Doc-P-1075493-638218331037122719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت ثلاثة أجهزة للصرافة الآلية في مدن ألمانية مختلفة لهجمات من قبل مجهولين اللية الماضية.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن أحد الأجهزة في مونهايم تم تفجيره تحت قاعة اجتماعات مجلس المدينة مباشرة، والتي لم تصب بأذى، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطابق الأول من المبنى.
Advertisement

ولم يُعرف بعد ما إذا كان المهاجمون قد تمكنوا من سرقة الأموال من أجهزة الصراف الآلي، ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن المشتبه بهم.

ووقع الحادث الثاني في بلدة آرنسبرغ الألمانية، حيث فتح رجلان يرتديان أقنعة باب بنك وحاولا زرع عبوة ناسفة، ولاذا بالفرار بعد أن تم اكتشافهما.

في حين وقع الهجوم الثالث في مدينة هالترن ام سي، وتسبب الانفجار في أضرار كبيرة بفرع البنك المحلي، بينما فر المهاجمون من مسرح الجريمة. (روسيا اليوم)
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2023-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-06-08
09:28 | 2023-06-08
09:09 | 2023-06-08
09:00 | 2023-06-08
08:43 | 2023-06-08
08:30 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website