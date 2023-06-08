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عربي-دولي

قتل 3 أشخاص استضافوه في منزلهم... بماذا اعترف "خائن العيش والملح"؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 11:00
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في جديد قضية "خائن العيش والملح" التي هزت مصر، وبعد القبض على الشخص الذي ذبح 3 مصريين في الخارج بعدما قدموا له يد المساعدة وأسكنوه معهم، أدلى المتهم بذبح شقيقين وصديقهما في قطر، باعترافات تفصيلية أمام النيابة في أعقاب القبض عليه فور عودته لمطار القاهرة.
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وقال المتهم، أمام نيابة شرق القاهرة، اليوم الخميس، إنه سافر إلى قطر لحضور فعاليات كأس العام خلال العام الماضي، موضحًا أنه قرر البقاء هناك والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أياما في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.

وأضاف أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له على فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضي ثم أخبروه بأنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأي عمل.

كما أضاف "كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوا البيت.. قررت أخدرهم وأسرقهم وأهرب"، موضحًا أنه بالفعل اشترى عقارا منوما ووضعه للضحايا- الشقيقين- في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظيا بعد فترة واكتشفا أنه يحاول سرقتهما فنشبت مشاجرة حادة بينهم.

وتابع في اعترافاته "هما كانا دايخين ومش قادرين يتحركا فقدرت أضربهما وأدبحهما.. وبعدها لقيت صاحبهما دخل وشافهما وهما ميتان فحاول يضربني بس أنا طعنته بالسكينة". (العربية)

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