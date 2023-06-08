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هل سيدعم مايك بنس ترامب إذا نال ترشيح الحزب الجمهوري؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:10
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سُئل المرشح الرئاسي الجمهوري مايك بنس خلال لقاء له مع شبكة "سي ان ان" عما إذا كان سيدعم دونالد ترامب إذا حصل الرئيس السابق على ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024 لرئاسة الولايات المتحدة، وقال: "لقد بدأت خوض السياسة كديمقراطي، ولكن بمجرد أن سمعت الصوت والمُثل العليا للرئيس الأربعين للولايات المتحدة، انضممت إلى ثورة ريغان ولم أنظر إلى الوراء أبدًا، وكنت دائمًا أؤيد المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة وسأدعم المرشح الجمهوري في عام 2024، خاصة إذا كنت أنا". (سي ان ان)
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