"بوليتيكو": الغرب قد يزود أوكرانيا بمقاتلات "أف-18"

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كتبت صحيفة "Politico" أن الحلفاء الغربيين لأوكرانيا يدرسون احتمال تسليم مقاتلات "أف-18" القديمة إلى أوكرانيا إلى جانب مقاتلات "أف-16".ونقلت الصحيفة عن مصدريها أن الحلفاء يتفاوضون حاليا حول من سيزود أوكرانيا بمقاتلات "أف-16" وفي الوقت ذاته يجرون مناقشات أولية بشأن احتمال تسليم مقاتلات "أف-18" لأوكرانيا.وأضاف المصدران أنه من الممكن أن يتم في المستقبل القريب تزويد أوكرانيا بالعشرات من مقاتلات "أف-18" القديمة الصالحة التي ستصبح متاحة للتصدير قريبا. (روسيا اليوم)