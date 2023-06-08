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عربي-دولي

لماذا بدأت الصين بحفر حفرة عميقة غامضة في باطن الأرض؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:43
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بدأت الصين في حفر حفرة عميقة غامضة بطول عشرة آلاف متر، حيث يوجد العديد من الطرق التي يمكن للعلماء من خلالها معرفة ما يحدث تحت سطح الأرض، مثل قياس الموجات الزلزالية أثناء انتقالها تحت الأرض.
ووفقًا لوكالة أنباء "شينخوا"، التي تديرها الدولة في الصين، يجري العمل الآن لحفر بئر بارتفاع 11100 متر في صحراء تاكلاماكان في شمال غرب الصين. هذا يعادل أكثر من 33 برج إيفل مكدسة فوق بعضها البعض.
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وصرح العالم سون جين شنغ، من الأكاديمية الصينية للهندسة، أنه "يمكن مقارنة صعوبة بناء مشروع الحفر بشاحنة كبيرة تسير على كابلين من الصلب الرقيق".

وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية، لم تكشف الصين الكثير عن تفاصيل البئر، أو أنواع التجارب والتحليلات التي ستنتج عند الانتهاء، لكنها قد تساعد في التحقق مما نعتقد أننا نعرفه عن قشرة الأرض. ومع ذلك فقد ثبت أنه مفيد للغاية، وقد وجد العلماء الماء والهيدروجين بكميات وأعماق لم يتوقعوها. (سبوتنيك)
 
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